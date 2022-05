Coppa Italia femminile, la finale sarà Roma-Juventus

Le bianconere vincono in rimonta per 5-3 contro il Milan e raggiungono le ragazze di Spugna nell'ultimo atto del 22 maggio a Ferrara

La finale di Coppa Italia femminile sarà Roma-Juventus. La seconda (le giallorosse) contro le prime della classifica di Serie A si sfideranno nell'ultimo atto del 22 maggio per assegnare il titolo. Un gioco da ragazze per le bianconere, quasi, che venivano dal 6-1 dell'andata in trasferta e che, però, nella ripresa erano sotto di due gol contro il Milan, poi una super Staskova con Bonansea (subentrata) hanno rimesso le cose sui binari: 5-3 il passivo per le rossonere. E sì: Juve in finale contro la Roma.