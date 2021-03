Tripi rinnova fino al 2024: “Orgoglioso. Sempre forza Roma” – FOTO

Dopo aver debuttato con la prima squadra in Europa League, arriva un’altra gioia per Filippo Tripi, calciatore della Roma Primavera. Il classe 2002 ha rinnovato il suo contratto e sarà legato ai colori giallorossi fino al 2024. Il mediano di Alberto De Rossi in campionato Primavera ha già trovato due gol e due assist in 15 partite, mentre in Europa League con Fonseca ha esordito negli ultimi 6 minuti della sfida col Cluj. E’ stato chiamato di nuovo in causa della gara successiva con CSKA Sofia, sempre negli otto minuti finali. Il calciatore ha condiviso la sua gioia con una foto sul suo profilo Instagram: “Orgoglioso di aver rinnovato con questi colori fino al 2024. Sempre forza Roma“.