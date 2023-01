Roma Primavera, squalificato Majchrzak per rissa. Fermo fino al 13 febbraio

Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre settimane Majchrzak e Nosegbe-Susko in seguito alla rissa avvenuta durante la partita tra Roma e NapoliPrimavera. Il match di Coppa Italia, vinto 2-1 dai giallorossi, è stato seguito anche da Mourinho. Più nel dettaglio, Zampone ha decretato la squalifica fino al 16 febbraio per il giocatore del Napoli che ha colpito con un pugno un avversario, e quella fino al 13 per il giocatore della Roma, colpevole di aver spintonato alcuni calciatori azzurri.