Roma Primavera, sabato 31 luglio il via alla nuova stagione

Dal 31 luglio all'otto agosto la squadra di Alberto De Rossi sarà in ritiro a Cascia

La 18^ stagione di Alberto De Rossi alla guida della panchina della Roma Primavera sta per cominciare. Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito, la Roma ha ufficializzato la data dell'inizio del ritiro della Primavera: si parte il 31 luglio e il luogo designato è quello di Cascia, in Umbria, dove la squadra resterà fino all'8 agosto. Durante il periodo di preparazione, i giallorossi affronteranno tre amichevoli: la prima, sempre a Cascia, il 3 agosto contro la neopromossa in Serie C del Monterosi alle 17:30; l'8 agosto, a Viterbo, sarà il turno della Viterbese, infine il 14 agosto al Tre Fontane di Roma contro l'Audace Savoia alle 11.