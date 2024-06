Roma Primavera: Guidi lascia la panchina giallorossa, passerà al Milan

Federico Guidi è pronto a lasciare la panchina della Roma Primavera. Come riferito da La Gazzetta Regionale, dopo il colloquio avvenuto mercoledì con Ghisolfi, in cui il direttore sportivo aveva offerto un prolungamento contrattuale, il tecnico ha comunicato alla società giallorossa di non accettare la proposta di rinnovo. Come si legge, Guidi, sarà il prossimo allenatore della Primavera del Milan. Il rapporto con Vincenzo Vergine, oggi in rossonero ha influito nella scelta del tecnico di accettare il progetto dei diavoli.