Roma Primavera, Guidi: “La nostra vittoria è creare nuovi Tahirovic e Volpato”

La Roma Primavera batte l'Udinese 4-0 e si conferma prima in classifica a due punti dal Torino. L'allenatore Guidi è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club per parlare della partita di oggi e degli obiettivi della squadra. Queste le sue parole: “La squadra ha nettamente meritato la vittoria. C’era un atteggiamento propositivo. Si era capito subito che i ragazzi tenessero a questa partita dopo che venivamo da tre sconfitte, soprattutto quella immeritata di Cagliari, che ci aveva fatto male. C’era la volontà di non prendere gol e vincere con tutte le nostre forze. Forse il risultato ci va anche stretto, abbiamo creato davvero tanto. Sono contento per tutti i giocatori, anche per chi è subentrato. L'Udinese è una squadra in netta crescita, ha fatto 7 punti nelle ultime gare. Potevano esserci delle difficoltà, ma i ragazzi hanno concesso pochissimo, se non due tiri dal limite. C’era voglia di non subire gol. Oggi solo risposte positive”. Poi il commento sulle prospettive future dei ragazzi e sui "bambini" di Mourinho “Mi aspetto che ogni singolo calciatore continui a migliorare. Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo creare nuovi Tahirovic, nuovi Volpato, queste sono le nostre vittorie. E vedere magari se c’è la possibilità di altri esordi. Questo è possibile solo se nel quotidiano c’è grande concentrazione, abnegazione, voglia di fare sacrifici, cosa che in questi ragazzi raramente è mancata. Quindi, mi aspetto che i risultati siano figli delle prestazioni e della loro crescita individuale”.