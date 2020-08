Roma Primavera, domenica alle 18 amichevole contro la Viterbese

La Roma Primavera torna il campo. Domenica 30 agosto i ragazzi di Alberto De Rossi affronteranno la Viterbese in amichevole fuori casa alle 18. Sarà il primo impegno per i giovani del settore giovanile dopo lo stop forzato dovuto al Coronavirus che ha interrotto tutti i campionati. Alla guida della Primavera ci sarà ancora il papà di Daniele, nonostante fosse stato vicino a chiudere il capitolo da allenatore negli ultimi mesi. Ma d’accordo con la società ha deciso di continuare un altro anno per poi lasciare il testimone. Il suo sogno sarebbe quello di lasciarlo proprio all’ex capitano della Roma.