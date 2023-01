Primavera, Roma-Udinese 4-0: la squadra di Guidi cala il poker e torna in vetta

Ancora una vittoria per la Roma Primavera che batte per 3-0 l'Udinese nella sedicesima giornata di campionato. La squadra di Guidi conferma il primo posto in classifica dopo una serie di sconfitte che avevano permesso al Torino di sorpassarla temporaneamente. In questo momento i giallorosso sono in testa con 32 punti, dietro di lei i granata e il Frosinone. A segno nell'incredibile poker alla squadra di Sturm, Cherubini, Misitano, Pagano e Vetkal.