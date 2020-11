Primavera, Roma-Juventus 1-0: CIERVO – LIVE

L’obiettivo è non montarsi la testa. Ma la Roma Primavera di Alberto De Rossi vuole continuare a stupire. E per farlo deve battere la Juventus nel big match della sesta giornata di un campionato con tante partite finora rinviate causa Covid. I giallorossi le hanno vinte tutte con un 5 su 5 che gli consente di guardare dall’alto tutte le avversarie. I bianconeri di punti ne hanno 7 ma in tre partite giocate e arrivano da un mese di inattività (l’ultima partita giocata a inizio ottobre).

De Rossi deve rinunciare a Podgoreanu, convocato dalla prima squadra. In porta Boer, in difesa confermata la linea a tre con Ndiaye, Vicario e Feratovic. A centrocampo Tripi vertice basso con Darboe e Milanese mezzali e Ciervo e Providence esterni. Intoccabili Zalewski e Tall. Si gioca a Trigoria sul campo Agostino Bartolomei e non al “Tre Fontane”

PRIMO TEMPO

10′ – Sinistro potente di Mulazzi dal vertice dell’area di rigore, Boer è reattivo e si distende sulla sua sinistra. Poi Vicario rilancia.

8′ – CIERVO! Roma in vantaggio! Batti e ribatti al limite dell’area, poi Tall fa una giocata super e serve Ciervo di tacco: l’esterno col destro batte Senko e fa 1-0. Secondo gol consecutivo dopo quello nel derby.

7′ – Risponde la Juventus: lancio per Da Graca, che però strozza la conclusione.

5′ – Ci prova Milanese! Riceve da Providence e calcia dai 25 metri: palla di poco alta sopra la traversa, ma Senko era sulla traiettoria.

2′ – Roma subito pericolosa: cross dalla destra di Ciervo, sul secondo palo parte anticipato Providence.

1′ – SI PARTE! Il calcio d’inizio è della Juventus.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-3): Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Darboe, Tripi, Zalewski, Milanese; Ciervo, Tall, Providence.

A disp.: Mastrantonio, Megyeri, Morichelli, Astrologo, Chierico, Voelkerling, Muteba, Bamba, Tomassini, Buttaro, Cassano, Bove.

All.: Alberto De Rossi

Juventus (3-5-2): Senko; Riccio, De Winter, Nzouango; Mulazzi, Barrenechea, Soule, Pisapia, Ntenda; Cerri, Da Graca.

A disp.: Raina, Ratti, Fiumanò, Dellavalle, Ventre, Sekularac, Rouhi, Iling-Junior, Cotter, Bonetti, Ledonne, Amansour.

All.: Andrea Bonatti.

Arbitro: Ricci

Assistenti: Santi – Garzelli.