Non è una Roma brillante nemmeno quella della Primavera di Federico Guidi. I giallorossi mancano di nuovo l'appuntamento con la vittoria e anzi sono costretti a rincorrere fin dal primo minuto. Partenza choc al Tre Fontane con la Juventus che va avanti dopo una manciata di secondi con il gol di Leone su cross di Makiobo. La reazione, però, arriva e dal dischetto Antonio Arena non sbaglia e al 22' pareggia la gara. Nel secondo tempo i baby giallorossi sfiorano in più di un'occasione il vantaggio prima con Nardin e poi con Almaviva, ma alla fine portano a casa solamente un punto. La squadra di Guidi sale a quota 56 punti, a -5 della Fiorentina in vetta che deve ancora giocare. Di seguito il tabellino della gara:

ROMA (3-4-2-1): Zelezny; Marchetti, Seck, Nardin; Lulli, Panico (46' Di Nunzio), Bah (87' Arduini), Cama (76' Litti); Della Rocca (67' Almaviva), Maccaroni; Arena (87' Morucci). A disposizione: Sala, Zinni, Belmonte, Paratici, Carlaccini, Forte. Allenatore: Guidi.

JUVENTUS: Radu; Verde, Montero, Gielen; Leone (66' Bellino), Makiobo (66' Keutgen), Vallana, Bamballi; Tiozzo (81' Corigliano), Merola (66' Elimoghale), Durmisi (87' Lopez Comellas). A disposizione: Huli, Milia, Lopez Comellas, Ceppi, Borasio, Bracco, De Bru. Allenatore: Padoin.

Marcatori: 1' Leone, 22' Arena.

Ammoniti: Panico (R), Leone (J), Marchetti (R).