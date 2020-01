Primavera, Chievo-Roma 2-0: Karamoko, Rovaglia – LIVE

La Roma Primavera cerca il riscatto. Dopo la rocambolesca sconfitta per 5-4 dello scorso weekend contro la Sampdoria, i ragazzi di Alberto De Rossi giocano ancora fuori casa, stavolta per sfidare il Chievo Verona. I giallorossi sono al quinto posto con 26 punti ma in caso di vittoria supererebbero momentaneamente Juventus e Inter a 27 per salire al terzo posto. I veneti sono invece penultimi in classifica con soli 10 punti in 15 partite. Un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire.

Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera 1.

LIVE

PRIMO TEMPO

29′ – Inserimento di Riccardi, che entra in area e calcia col sinistro: palla di poco alta sopra la traversa.

20′ – La Roma prova a reagire, finora però nessun pericolo per la porta dei padroni di casa.

13′ – Raddoppio del Chievo: Farrim mette dentro per Rovaglia, che col sinistro batte Cardinali.

9′ – Punizione tagliata di D’Orazio che però non gira abbastanza per trovare la porta. Si riparte dalla rimessa da fondo.

3′ – Chievo in vantaggio: tiro cross verso Cardinali, che sbaglia clamorosamente l’intervento. Karamoko sulla linea di porta deve solo depositare in rete.

1′ – PARTITI! Il calcio d’inizio è della Roma.

TABELLINO

Chievo-Roma 1-0 (3′ Karamoko, 13′ Rovaglia)

Chievo Verona (4-3-3): Bragantini; Grazioli, Pedro Farrim, Colley, Munaretti; Karamoko, Vesentini, Sperti; Tuzzo, Rovaglia, Makni.

A disp.: De Re, Asllani, Frey, Bontempi, Zanazzi, Demirović, Merci, Priore, Manconi, Vertua.

All.: Mandelli.

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Semeraro; Sdaigui, Tripi, Simonetti; D’Orazio, Felipe Estrella, Riccardi.

A disp.: Zamarion, Pleśnierowicz, Santese, Buttaro, Nigro, Darboe, Besuijen, Zalewski, Tall, Milanese, Boer.

All.: De Rossi.

Arbitro: Di Graci

Assistenti: Salvalaglio – Vitali.