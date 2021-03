Primavera, Morichelli: “Meritavamo di più, abbiamo lasciato la testa al gol fatto”

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, c’è tanta delusione in casa Roma Primavera. Sia per la mancata occasione di allungare sulle avversarie che per come è arrivato il gol dei neroverdi, solamente due minuti dopo il vantaggio firmato Providence.

Raul Morichelli a Roma Tv

Il risultato sembra giusto…

Penso che meritavamo di più. Abbiamo giocato molto bene e il pari gli va stretto a loro e ci deve rodere un po’ a noi.

Il gol è arrivato dopo una partita difficile, perché su calcio d’angolo la difesa si è fatta trovare scoperta?

Forse avevamo la testa ancora al gol fatto, una disattenzione che ci è costata la gara.

Partita bloccata, non tantissime occasioni. Dove avete fatto meglio?

nel gioco, nell’essere propositivi e nel proporre un calcio più offensivo, meno difensivo e con più idee.

Seconda partita consecutiva per te, hai lavorato tanto e ti sei preso la maglia da titolare…

Mi sono fatto trovare pronto, è importante sia per la squadra che per me.

Soprattutto nella ripresa avreste dovuto vincere la partita, nel primo tempo avete avuto difficoltà…

Nel primo tempo è stata bloccata, forse avevano fatto qualcosa di più loro non tanto per occasioni ma per il gioco. Nel secondo tempo meritavamo più noi.