Primavera, Milan-Roma 0-0: terzo pareggio consecutivo. L’Inter aggancia i giallorossi

Niente da fare per la Roma Primavera, che trova il terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Sampdoria e Sassuolo. Il primo a reti bianche. Alle 15, fuori casa, i ragazzi di Alberto De Rossi hanno affrontato il Milan reduce dalla sconfitta con la Fiorentina. I capitolini, nonostante i due pali colpiti, non riescono a trovare la via del gol e così ottengono solo un punto, facendosi agganciare in classifica dall’Inter, reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Bologna.

LA PARTITA – Alberto De Rossi si affida a un 3-3-4, con un attacco molto offensivo. Ritrova finalmente Providence, che già contro il Sassuolo aveva giocato 25 minuti, e lo schiera titolare. In porta Boer dà forfait e così scende in campo Mastrantonio, classe 2004. Satriano invece inizia dal primo minuto per la prima volta in stagione. I ritmi partono molto blandi, tanto che nel primo quarto d’ora non c’è praticamente nessuna emozione, con le squadre che si studiano a vicenda. Al 19′ la prima occasione da gol della partita è a favore della Roma, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Feratovic, a un metro dalla porta, colpisce di testa. Jungdal salva sulla linea. Dieci minuti più tardi è il palo a salvare il Milan sulla conclusione dal limite di Milanese. La partita da qui si addormenta e così senza particolari brividi finisce il primo tempo. Nella ripresa comincia a farsi vedere anche il Milan, anche se Podgoreanu è protagonista di qualche azione offensiva che impensierisce. Al 64′ è Mastrantonio a salvare il risultato, con una grande parata su Mionic sugli sviluppi di una palla inattiva calciata rapidamente. Dieci giri di orologio più tardi arriva il secondo palo della partita, stavolta ad opera di Darboe dall’altezza del dischetto. Di nuovo nota di merito per Milanese che aveva rubato palla alla difesa rossonera. Ancora un altro brivido dei giallorossi a 4 minuti dal 90′: Jungdal si allunga in una parata su un tiro di Ciervo e Podgoreanu a porta vuota spara fuori.

Cronaca

Secondo tempo

93′ – Non c’è più tempo, triplice fischio: la Roma pareggia la terza partita consecutiva.

92′ – Bamba supera Michelis e va al cross di prima intenzione ma in area non trova Podgoreanu che si stava accentrando.

90′ – Sono tre i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

89′ – Altro cambio per la Roma: esce Providence, entra Bamba.

86′ – NOOOOOOOO!!!! Podgoreanu spara alto a porta vuota! Il portiere si era allungato sulla bella conclusione decentrata di Ciervo.

82′ – Feratovic salva a un passo dalla linea di porta un cross di Hauge, che alza a campanile in una posizione molto difficile. Sarà calcio d’angolo.

81′ – Tall subisce fallo da Stanga che allontana calciando violentemente il pallone e si prende il giallo. Prima ammonizione della partita.

80′ – Doppio cambio per il Milan: Saco ed El Hilali prendono il posto di Brambilla e Robak. Mionic prende la fascia da capitano.

75′ – Robak lascia sul posto Vicario, in area, e va alla conclusione che però finisce di qualche metro fuori.

74′ – NOOOO! La Roma colpisce un altro palo, il secondo in questa partita dopo quello di Milanese. Stavolta il tiro è partito da Darboe, dopo che su una fase di disimpegno rossonera Milanese aveva intercettato il pallone. Il giallorosso va alla conclusione a botta sicura, all’altezza del dischetto di rigore, e trova il legno.

72′ – Non ce la fa Morichelli, autore fin qui di un’ottima partita: al suo posto entra Vicario.

69′ – Ndiaye dopo aver rubato in difesa un pallone ah Hauge riparte ma viene bloccato irregolarmente dallo stesso rossonero. L’arbitro chiama fallo, anche se dalla panchina giallorossa si lamentano: avrebbero voluto un giallo per il milanista.

66′ – Podgoreanu dal vertice destro dell’area mette un cross in area alla ricerca di Tall. Provvidenziale l’intervento del portiere rossonero che leva dall’attaccante la palla dell’1-0.

65′ – Primo cambio anche per la Roma: Satriano lascia il posto a Ciervo. Roma che torna al modulo di inizio anno: il neoentrato va a sinistra, Podgoreanu a destra e Providence trequartista qualche metro dietro Tall.

64′ – GRANDE PARATA DI MASTRANTONIO! Il Milan, dopo che Hauge era stato atterrato poco fuori l’area di rigore da Podgoreanu, batte rapidamente il calcio di punizione prendendo il tempo alla difesa giallorossa. Mastrantonio si allunga sulla conclusione a giro di Mionic e salva la porta.

61′ – Calcio di punizione per il Milan per un fallo di Morichelli. Mionic si incarica della battuta, e sul cross, Mastrantonio riesce a prendere il pallone anche se poi gli scappa via in calcio d’angolo. Sugli sviluppi Roback tira alto.

58′ – Primo cambio per il Milan: Coubis prende il posto di Kerkez. Stanga passa a centrosinistra e Obaretin sale nella posizione che finora aveva occupato Kerkez.

56′ – Hauge si libera degli avversari e serve Kerkez, che a sua volta la mette sui piedi di Nasti, in area. Di sinistro va alla conclusione ma finisce di qualche metro fuori.

55′ – Calcio di punizione per la Roma da distanza notevole dopo un fallo su Morichelli. Milanese trova in area Feratovic che però conclude di molto sopra la traversa.

54′ – Podgoreanu dal vertice destro dell’area fa partire un tiro di sinistro. Ma la conclusione è centrale e non impensierisce il portiere avversario.

49′ – Morichelli prende il tempo su Nasti, che si era portato in area di rigore, e riesce a far rotolare fuori dal campo la palla, proteggendola col corpo.

46′ – Comincia il secondo tempo. Tornano sul terreno di gioco gli stessi 22 calciatori.

Primo tempo

45′ – Non c’è recupero: finisce a reti bianche il primo tempo.

44′ – Providence raccoglie l’assist di Milanese e prova a trovare lo spazio in area per calciare. Frigerio in scivolata manda in calcio d’angolo. Sugli sviluppi dell’azione Feratovic non trova l’impatto col pallone, vanificando una grande opportunità per il vantaggio.

42′ – Providence su una ripartenza della Roma si porta al limite dell’area dove prova la conclusione. Il francese sbaglia l’impatto col pallone che non gira e così finisce di molto alto.

38′ – Robak serve Hauge che aveva trovato spazio in area di rigore. Morichelli, con un ottimo tempo, in scivolata ruba il pallone e lo manda in calcio d’angolo. Applausi dalla panchina della Roma per l’ottimo intervento. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Michelis da una posizione centrale schiaccia di testa ma non angola il pallone. Mastrantonio fa suo il pallone.

35′ – Nuovo cross di Frigerio, sempre dal vertice destro dell’area, che trova Kerkez. Ma il rossonero, mentre prova a impattare il pallone, salta fallosamente su Podgoreanu.

33′ – Feratovic entra duro su Frigerio, durante una manovra d’attacco del Milan. Carrione fischia la punizione per i rossoneri, mentre la panchina dei padroni di casa chiedono l’ammonizione. Sugli sviluppi del calcio di punizione, sul cross di Frigerio, Darboe anticipa tutti e allontana il pericolo.

30′ – Frigerio, dopo un uno-due con Hauge, dal limite dell’area di rigore carica il destro che però finisce, lento, fuori.

29′ – NOOOOOOO! Milanese va al tiro dal limite dell’are di rigore e, dopo aver resistito alla pressione dei due difensori rossoneri va alla conclusione. Jungdal battuto, il palo salva il risultato.

26′ – Providence si mette in proprio e dai venti metri fa partire il tiro che però finisce centrale. Era pronto Tall per inserirsi su un’eventuale ribattuta che però non c’è stata. Jungdal ha bloccato il pallone senza problemi.

23′ – Milanese serve Satriano in area di rigore, ma il giallorosso viene murato all’ultimo da un difensore milanista mentre si stava girando. Peccato perché l’attaccante era pronto al tiro, solo davanti al portiere.

19′ – Prima occasione da gol per la Roma. Sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Milanese, Tall prolunga per Feratovic che a un metro dalla porta, di testa sul secondo palo, trova il portiere. Jungdal salva sulla linea.

18′ – Kerkez fa partire un cross in area dove trova Robak. Mastrantonio esce dai pali e respinge il pallone. Darboe allontana il pericolo e, Satriano di tacco fa ripartire la Roma. Providence arriva fin dentro l’area di rigore in progressione e ottiene il calcio d’angolo.

16′ – Tall prova a liberarsi degli avversari ed entrare in area di rigore ma il guardalinee segnala un fallo di mano. Calcio di punizione per i rossoneri.

15′ – Ancora il solito Podgoreanu che si porta sul fondo della fascia destra e mette al centro una buona palla per Tall. Il giallorosso viene anticipato da Stanga.

11′ – Passati i primi dieci minuti non ci sono ancora state occasioni da gol. Le due squadre continuano a studiarsi e a trovare gli spazi migliori da attaccare.

9′ – Satriano mette sui piedi di Podgoreanu un’ottima palla. L’israeliano corre verso l’area di rigore ma, prima di entrarvi, viene bloccato da un giallorosso

7′ – Tripi in fase di disimpegno passa a Morichelli un pallone insidioso all’altezza della trequarti giallorossa. Nasti ruba il tempo al giallorosso e mette in moto Hauge, che però non mette in area un buon cross. Ndiaye allontana il pericolo.

2′ – Prima azione targata rossonero. Roback cavalca sulla corsia di destra e, entrato in area di rigore, supera Tripi. Va alla conclusione ma l’attaccante chiude troppo il tiro e finisce fuori. Non serve l’intervento di Mastrantonio.

1′ – Fischio d’inizio: il Milan gioca il primo pallone della gara.

TABELLINO

Milan-Roma 0-0

MILAN (4-3-1-2): Jungdal; Stanga, Obaretin, Michelis, Kerkez (58′ Coubis); Frigerio, Brambilla (80′ Sako), Mionić; Hauge; Nasti, Roback (80′ El Hilali).

A disposizione: Pseftis, Pobi, Filì, Di Gesù, Bright, Robotti, Desplanches.

Allenatore: Giunti.

ROMA (3-3-4): Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (72′ Vicario), Feratovic; Milanese, Tripi, Satriano (65′ – Ciervo); Darboe, Podgoreanu, Tall, Providence (89′ Bamba).

A disposizione: Boer, Tomassini, Bianchino, Tahirovic, Faticanti, Vetkal, Megyeri.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Francesco Carrione

Assistente 1 :Simone Teodori

Assistente 2: Vincenzo Adriano Catucci

Ammoniti: Stanga (M)

Espulsi –

Marcatori: –

Claudia Belli