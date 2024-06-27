Alberto De Rossi diventerà il nuovo responsabile della Primavera giallorossa. Dopo ben 19 anni passati sulla panchina, avrà un ruolo dirigenziale di alto profilo e lavorerà a stretto contatto con Ghisolfi e la Prima Squadra (guidata dal figlio Daniele). Secondo quanto riportato da La Repubblica, ora manca solo l'ufficialità del suo nuovo incarico, che arriverà verosimilmente nei prossimi giorni.