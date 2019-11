Primavera, Lazio-Roma: le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo un anno di astinenza per la retrocessione della Lazio, torna il derby anche in Primavera. La Roma scende in campo alle 11 al “Fersini” di Formello contro i biancocelesti, attualmente al terzultimo posto: l’obiettivo è tornare alla vittoria dopo il 3-3 con l’Atalanta e salire dal quarto al secondo gradino in classifica in attesa dei risultati di Cagliari e Genoa. Alberto De Rossi punta sulla coppia tutta romanista Riccardi-Calafiori e sulla velocità di Providence davanti.

Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera 1

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Alia; De Angelis, Franco, Kalaj, Ndrecka; Anderson, Bertini, Falbo; Shehu, Zilli, Moro.

A disp.: Furlanetto, Marocco, Cipriano, Petricca, Bianchi, Czyz, Kaziewicz, Shoti, Cesaroni, Russo, Cerbara, Tare.

All.: Menichini.

Roma (4-3-3): Zamarion; Parodi, Bianda, Pleśnierowicz, Calafiori; Riccardi, Darboe, Bove; Providence, Felipe Estrella, Zalewski.

A disp.: Boer, Santese, Ndiaye, Semeraro, Sdaigui, Simonetti, D’Orazio, Besuijen, Tall, Nigro, Chierico, Tripi.

All.: De Rossi.

Arbitro: Meraviglia.

Assistenti: Ciancaglini – Di Monte.