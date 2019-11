Paura Calafiori: infortunio al ginocchio destro contro la Lazio, si teme per il crociato – FOTO

Brutte notizie dalla Primavera. Riccardo Calafiori è uscito dal campo durante il derby tra Lazio e Roma per un infortunio al ginocchio destro. Dopo una scivolata in mezzo al campo, il terzino si è subito fermato e con le mani sul volto ha chiesto l’intervento dello staff medico, che gli ha applicato il ghiaccio. Dopo le urla e il primo soccorso, il giovane è uscito senza l’aiuto della barella ma con quello dei medici e senza poggiare il ginocchio infortunato. Applausi di tutta la tribuna. Si teme per il crociato, nelle prossime ore gli esami strumentali.

Sfortunatissimo Calafiori, che a inizio stagione era rientrato dopo il gravissimo infortunio dell’ottobre 2018 che aveva coinvolti tutti i legamenti, i menischi e la capsula del ginocchio sinistro.