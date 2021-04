Primavera, la Roma cade per 1-0 in casa del Genoa: la decide Kallon. In bilico il primo posto

Dopo gli impegni delle nazionali, torna a giocare anche la Roma Primavera. I giallorossi, in testa alla classifica, alle 10 affrontano fuori casa il Genoa, che viene da 6 risultati utili consecutivi. Dopo l’ultima vittoria in casa della Spal, infatti, i rossoblù sono riusciti ad allungare la loro serie positiva, portandosi al sesto posto a pari merito con Milan, Atalanta e Sassuolo. La partita finisce 1-0 per i Grifoni grazie alla rete al 23′ di Kallon. Un altro passo falso dei giallorossi che, dopo le due vittorie consecutive contro Ascoli e Bologna, perdono l’occasione di mantenere il primato in classifica allungando sulle avversarie. A tre lunghezze di distanza c’è la Sampdoria, che alle 15 affronta la Lazio.

LA PARTITA – Nei primi dieci minuti la partita è lenta e le due squadre si studiano senza trovare spazi per occasioni da rete. Il primo guizzo però è a favore del Genoa con Cenci che si rende pericoloso, imitato un minuto più tardi da Kallon che impensierisce Mastrantonio, bravo comunque a coprire lo specchio della porta. Si fa avanti anche la Roma nell’area avversaria, con Tall che su cross di Podgoreanu non riesce a trovare l’impatto col pallone a pochi passi dalla porta. Al 23′ arriva il vantaggio dei Grifoni: prima Mastrantonio salva sul tiro di Besaggio con un miracolo ma la sfera rimane in area alla portata di Kallon, che di testa non può far altro che metterla in rete, senza l’opposizione della difesa giallorossa. A pochi minuti dal termine del primo tempo c’è spazio per un’occasione di Tall, che innescato da un ottimo passaggio di Podgoreanu si ritrova a calciare un rigore in movimento, ma colpisce in pieno Agostino. Nel secondo tempo il Genoa parte all’attacco prima con Conti poi con Gjini. Poco dopo Podgoreanu si mette in proprio e prova il tiro dalla distanza che finisce di pochissimo fuori. Il gioco quindi viene spezzettato molto dai tanti falli fischiati dall’arbitro, e così c’è più tempo per proteste e medicazioni che per la partita in sé. Ancora in avanti la Roma con Ciervo, che dal fondo fa partire un cross in area che si rivela pericoloso, sfiorando la traversa. L’occasione più discussa arriva a due minuti dal 90′, quando Tall viene atterrato in area dal portiere del Genoa. L’arbitro dice che il contatto è regolare, ma si vede chiaramente Agostino entrare in ritardo sull’attaccante giallorosso e toccargli il piede. Prima del fischio finale c’è spazio per un tiro dalla distanza di Milanese, ma ancora una volta il portiere si rende protagonista – stavolta in positivo – e si allunga mandando il pallone in calcio d’angolo.

Cronaca

Secondo tempo

95′ – L’arbitro fischia la fine della partita. Il Genoa vince 1-0 grazie al gol di Kallon al 23′.

94′ – Si gioca ancora per qualche altro secondo, visto il cambio effettuato dal Genoa al 92′.

93′ – Che occasione per la Roma! Milanese tira a giro dalla distanza, ma Agostino si allunga e riesce a mantenere inviolata la porta, probabilmente per l’ultima occasione della partita.

92′ – Cambio per il Genoa: esce Boci, al suo posto entra Dumbravanu.

90′ – L’arbitro assegna 4 minuti di recupero.

89′ – Ancora un’ammonizione, ancora per un romanista. Stavolta il giallo lo prende Feratovic.

88′ – L’arbitro non assegna un calcio di rigore netto a favore della Roma. Tall anticipa Agostino, che per spazzare via il pallone colpisce il giallorosso col piede.

87′ – Satriano prova il tiro dalla distanza ma Piccardo manda il pallone in angolo.

86′ – Altra ammonizione per la Roma, stavolta per il capitano Tripi.

81′ – Esce Zalewski, al suo posto entra Bamba. Il giallorosso era rientrato dopo un periodo di out.

77′ – Ciervo prova il sinistro al giro da fuori area ma il pallone finisce alto.

75′ – Doppio cambio per il Genoa: esce Turchet per Eyango, Conti lascia il posto a Sadiku.

74′ – Satriano mette il pallone in area per Tall, che si allunga ma non trova l’impatto con la sfera. L’attaccante era a pochi metri dalla porta.

61′ – Dopo Ciervo e Feratovic, entra anche Satriano al posto di Bove, ammonito.

58′ – Ciervo sfiora la traversa con un cross dal fondo. Agostino cerca il pallone ma lo tocca con un dito. La Roma inizia ad essere pericolosa.

54′ – Tall trova l’impatto in rovesciata col pallone ma colpisce la schiena di un difensore rossoblù. La sfera finisce fuori, sarà calcio d’angolo.

53′ – Si mette in proprio Podgoreanu che cerca di sorprendere il portiere avversario dalla distanza. Il tiro finisce di pochissimo fuori.

50′ – Ancora un’occasione per il Genoa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Sul cross messo in area non ci arriva Maglione di testa ma lo fa Gjini, che al volo calcia in porta. Bravo Mastrantonio a salvare la porta.

48′ – Il Genoa parte all’attacco con un tiro dalla distanza di Conti. Il pallone viene deviato in calcio d’angolo, che batterà Besaggio. Sugli sviluppi del corner Ndiaye viene colpito alla testa e rimane a terra. Entra lo staff sanitario.

46′ – Inizia il secondo tempo: doppio cambio per la Roma. Escono Morichelli e Providence per Feratovic e Ciervo

Primo tempo

47′ – Duplice fischio: le squadre tornano negli spogliatoi.

46′ – Ancora il solito Providence mette un pallone teso in area per Tall, che però per cercare l’impatto col pallone commette fallo sul difensore avversario.

45′ – Sono due i minuti di recupero.

41′ – NOOO! Podgoreanu mette in movimento Tall che, su un calcio di rigore in movimento, calcia addosso al portiere. Grande occasione per riportare la parità.

38′ – Podgoreanu crossa teso sul primo palo, Agostino coi pugni allontana il pericolo poco prima che Bove riuscisse a trovare di testa l’impatto col pallone.

34′ – Un altro giallo per la Roma: Bove si aggrappa alla maglia di Besaggio mentre correva verso la porta. Ammonito.

31′ – Tall approfitta di un’uscita sbagliata di Agostino: l’attaccante prova il tiro al volo a porta sguarnita ma Serpe, a un metro dalla porta, salva il risultato.

29′ – Ammonizione per la Roma, giallo per Morichelli che atterra Kallon in una ripartenza.

27′ – Prima ammonizione della gara per il Genoa, ai danni di Besaggio che interrompe una ripartenza della Roma. Intanto Cenci si accascia a terra probabilmente per un problema muscolare alla coscia sinistra. I rossoblù sostituiscono il centrocampista con Maglione.

23′ – Genoa in vantaggio. Prima Mastrantonio si rende protagonista di una parata che salva la porta su un tiro al volo, a distanza ravvicinata, di Besaggio. La palla poi rimane in area dopo il miracolo dell’estremo difensore giallorosso e Kallon di testa la mette in rete. Genoa in vantaggio.

20′ – Tall prova a sorprendere Agostino portandosi a qualche metro dalla linea di fondo: l’attaccante prova il tiro d’esterno che però non è efficace. Il portiere del Genoa blocca il pallone.

15′ – Occasione anche per la Roma: Podgoreanu mette un gran pallone in area per Tall. La sfera passa sotto le gambe dei difensori avversari spiazzando l’attaccante, che non riesce a trovare, a pochi passi dalla porta, la zampata vincente.

14′ – Ancora pericolosi i rossoblù: Kallon mette fuori gioco Tripi con un grande stop, e si spinge dentro l’area a pochi passi dal portiere. Va al tiro, bravo Mastrantonio coi piedi a coprire lo specchio della porta.

13′ – Prima occasione per il Genoa: Cenci viene servito da un compagno in area di rigore e prova un diagonale per sorprendere Mastrantonio: il pallone, potente, finisce alto.

12′ – Il Genoa si affaccia nell’area avversaria con Cenci, che prova a iniziare un’azione pericolosa. Morichelli anticipa tutti e di testa allontana il pallone.

5′ – Podgoreanu dal vertice destro dell’area prova a cercare in area Tall, ma Boci allontana prontamente il pallone di testa.

2′ – Primo calcio d’angolo per la Roma: Zalewski la mette in area per Tall, che cerca il tiro al volo. La conclusione è buona ma manca di potenza e quindi Agostino para il pallone senza problemi.

1′ – Fischio d’inizio: comincia Genoa-Roma!

TABELLINO

Genoa-Roma 1-0

GENOA: Agostino, Dellepiane, Boci (92′ Dumbravanu), Gjini, Piccardo, Serpe, Cenci (27′ Maglione), Turchet (75′ Eyango), Conti (75′ Sadiku), Besaggio, Kallon

A disp.: Tononi, Boli, Marcandalli, Zaccone, Zenelaj, Bamba, Della Pina, Sahli.

All.: Chiappino

ROMA (3-3-1-3): Mastrantonio; Ndiaye, Vicario, Morichelli (46′ Feratovic); Milanese, Tripi, Podgoreanu; Bove; Tall, Zalewski (81′ Bamba), Providence (46′ Ciervo).

A disp.: Boer, Buttaro, Tomassini, Tahirovic, Vetkal, Satriano, Megyeri.

All.: Alberto De Rossi

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Assistenti: Giuseppe Licari e Luca Dicosta

Marcatori: 23′ Kallon (G)

Ammonizioni: Besaggio (G), Morichelli (R), Bove (R), Tripi (R), Feratovic (R)

Espulsioni: –

Note: 2 minuti di recupero nel primo tempo

4 minuti di recupero nel secondo tempo.