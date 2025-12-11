Primavera, Guidi: “I ragazzi tengono tanto al derby. Spero ci siano tanti tifosi”

Le parole del tecnico dei baby giallorossi: "sarebbe un palcoscenico bello da vivere ed un'esperienza assolutamente formativa per la squadra. Poi so quanta forza potrebbe dare alla squadra"

La Roma Primavera, domani alle 18 allo stadio Tre Fontane, affronterà la Lazio per un derby infuocato. I giallorossi sono scivolati al quinto posto in classifica ma a soli 2 punti dalla Fiorentina prima, mentre i biancocelesti sono a +2 sulla zona retrocessione. Alla vigilia della gara, il tecnico Federico Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole.

"A Cesena la prestazione non è stato coniugata al risultato, ma tanto sono dipesi anche degli episodi. È chiaro che quando subisci tre reti ci sono degli episodi in cui dovevi fare di più, dovevamo fare meglio. Il terzo gol non è scusabile perché è un rinvio del portiere in cui siamo in netta superiorità numerica e non è possibile che arrivino a tirarci in porta. Però, la squadra ha prodotto tanto, abbiamo colpito una traversa, due pali, il rigore sbagliato, 3/4 volte davanti al portiere. Insomma, la squadra mi preoccuperebbe se non creasse questa mole di gioco come era all'inizio della stagione".

Ora il derby, si punta alla stessa prestazione sperando di tornare alla vittoria. "Si, la ricerca della vittoria è costante, lavoriamo per quello. È chiaro che non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo a che fare con dei ragazzi in formazione e non dobbiamo speculare su esso. Perché poi molto spesso negli anni del campionato Primavera abbiamo visto anche qualche squadra vincere lo Scudetto ma senza proiettare neanche un calciatore in Serie A. Quindi, noi non vogliamo speculare sul risultato, ma, vogliamo arrivarci attraverso un gioco che possa far esprimere i ragazzi. E questo è quello che cercheremo di fare anche nel derby. Sappiamo quanto è sentito, so e sono consapevole di quanto sia importante per i ragazzi stessi ed è chiaro che sono anche fermo e convinto che se la squadra riesce ad esprimersi bene sul campo poi 90 volte su 100 è più facile arrivare al risultato positivo".

Si gioca venerdì alle 18:00, un orario un pò particolare ma che potrebbe spingere il Tre Fontane a riempirsi "Assolutamente si. Mi auguro che tanti tifosi romanisti, come ci hanno solitamente abituato, vengano a sostenerci perché sarebbe un palcoscenico bello da vivere ed un'esperienza assolutamente formativa per la squadra. Poi so quanta forza potrebbe dare alla squadra in un momento dove i loro sacrifici non vengono ripagati sul campo".