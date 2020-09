Primavera, De Rossi: “Troppo timidi, dobbiamo essere più spavaldi. Ma che secondo tempo”

Bellissima vittoria in rimonta della Roma Primavera: col Genoa al Tre Fontane finisce 3-2. Ecco le parole del tecnico Alberto De Rossi a fine partita: “La vittoria contava ma contava anche il modo di ottenerla. Ad Ascoli abbiamo vinto all’ultimo secondo producendo tantissimo. Oggi siamo andati sotto di nuovo, ce la siamo complicata ma abbiamo giocato una secondo tempo straordinario, siamo molto soddisfatti”.

Cosa è mancato nel primo tempo?

Siamo sembrati un po’ timorosi all’inizio, ho visto qualche intervento timido. Ci hanno chiuso le linee di passaggio, abbiamo preso gol da calcio da fermo, non è stato un primo tempo all’altezza. Il secondo è stato molto buono.

Cosa si aspetta in vista della Fiorentina?

Mi aspetto crescita, qualità, non prendere più gol da calcio da fermo. Non mi è piaciuta la timidezza iniziale, dobbiamo essere rispettosi degli avversari ma spavaldi, consapevoli di essere un’ottima squadra.