Primavera, De Rossi: “Siamo contentissimi, squadra matura”. Boer: “Quanto talento”

La Roma vince e fa sei su sei. La Primavera sale a 18 punti in classifica e resta imbattuta dopo il 4-2 alla Juventus. A fine partita hanno parlato Alberto De Rossi e il portiere Pietro Boer, tra i protagonisti oggi.

DE ROSSI A ROMA TV

Partita vinta benissimo.

Siamo contentissimi, abbiamo affrontato un avversario molto forte di grande livello con giocatori molto tecnici. Ci hanno messo in difficoltà, sapevano come farci male. Con questo modulo non è facile giocare con tutti. Ma questa squadra è matura, cambia modulo e si adatta all’avversario.

Il momento più difficile è stato sul 2-1? Lì è uscita la maturità della squadra.

È il focus della partita quello. Si sono ritrovati la palla per pareggiare, eravamo in grande difficoltà. Invece i ragazzi si sono uniti, abbiamo cambiato qualcosina e siamo tornati sopra con merito.

Dal 3-4-3 al 4-3-3 e poi 4-2-3-1: tre moduli in una partita.

I ragazzi sono molto intelligenti e attenti a quello che devono fare. È vero che è un gioco, ma a questi livelli questo può diventare un posto di lavoro e del lavoro più bello del mondo.

Sei vittorie su sei, dove può migliorare in questo gruppo?

Nella prima parte. Siamo soddisfatti che la squadra sappia cambiare, ha tante idee, affronta la partita e si adatta. Ma quando propongo un sistema di gioco dovremmo portarlo dall’inizio alla fine. Un paio di giocatori non erano in grande forma ed è saltato il dispositivo. Cambiando però la squadra è rimasta in campo bene.

Quanto è importante il recupero di Bove?

Bove c’entra poco con questa categoria, è qui perché ha avuto un sacco di infortuni. Lo stiamo preparando per rimetterlo in mostra all’attenzione di tutti, ha grande talento e di una maturità incredibile, ci darà una grandissima mano.

BOER A ROMA TV

Una vittoria meritata.

Abbiamo conquistato tre punti con grinta e cuore, meritatamente. Siamo andati in vantaggio, poi la Juve ci ha pressato molto e ha fatto il 2-1. Siamo stati bravi a soffrire, anche grazie a delle mie parate e all’aiuto dei difensori. Poi siamo riusciti a fare il 4-1.

I margini di miglioramento?

Ne abbiamo tanti, abbiamo tanto talento. Dobbiamo capire meglio la partita, non possiamo sempre attaccare. Ci sono anche gli avversari che a volte ci pressano e dobbiamo fare la fase difensiva.

Come ti trovi a Trigoria? Ora sei titolare in Primavera, sei nel cuore del progetto.

Sono arrivato nel 2018, il mio sogno è sempre stato la Primavera. La vedevo in tv, mi è sempre piaciuto. Ora la faccio da protagonista.

È vero che ti hanno preso in un triangolare?

No, alla fine di un’amichevole finita 2-2. Quella partita mi ha cambiato la carriera.