Primavera, De Rossi: “Con l’Atalanta una partita avvincente, mi aspetto conferme”

Alla vigilia della settima giornata di Serie A Primavera, in casa dell'Atalanta domani alle 15.00, Alberto De Rossi ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. "Sono due società che hanno sempre lavorato e sempre creduto sul settore giovanile. Hanno sfornato grandi giocatori che ancora sono in diverse squadre in Serie A, non solamente nel club di appartenenza. Lo stanno facendo da protagonisti. Anche quest'anno sarà una partita importante, equilibrata e avvincente. Cercheremo di recuperare questi due punti persi in maniera strana".