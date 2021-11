Primavera, De Rossi: “Con la Juve dobbiamo dare il massimo di noi stessi”

Le parole dell'allenatore giallorosso: "Dobbiamo confermare quanto di buono stiamo facendo e dobbiamo farlo ogni partita"

Sabato la Roma Primavera se la vedrà con la Juventus . Alberto De Rossi dovrà fare a meno di Felix , ormai aggregato in prima squadra. Queste le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida: "Il valore dell'avversario è nettamente superiore al posto che occupa in classifica. Sappiamo a cosa andiamo incontro e dovremo dare il meglio di noi stessi. Lo stiamo facendo ma dobbiamo superarci sabato a Torino".

Juve-Roma sarà una partita indicativa per loro? No anche per noi, dobbiamo confermare quanto di buono stiamo facendo e dobbiamo farlo ogni partita. Abbiamo ceduto un pochino a inizio del secondo tempo e stavamo per cadere ma la squadra sta facendo bene. Dobbiamo dare il massimo di noi stessi perché la partita sarà difficile ma ci teniamo a fare bella figura.