Primavera, De Rossi: “Con il Verona dovremo tornare quelli delle prime due partite”

Le parole dell'allenatore giallorosso: "Dopo il primo vantaggio e dopo il secondo a Milano abbiamo dato la partita per finita e questo non dobbiamo farlo domenica"

Domani non solo il derby: scende in campo anche la Primavera. La Roma se la vedrà con il Verona. Ecco le parole di Alberto De Rossi a Roma Tv+ in merito alla partita pareggiata contro il Milan: "Qualche anno fa poteva andare bene, ora un po' di tattica bisogna metterla sul campo, bisogna equilibrare le squadre e bisogna presentare giocatori che siano pronti per la prima squadra. Fare questo ping pong che a un certo punto della gara è risultato tale non è andato bene, dovevamo approfittare delle situazioni che ci sono capitate. Dobbiamo anche dare valore anche all'avversario che abbiamo davanti che per i risultati precedenti sembrava fosse un avversario così facile da affrontare ma sapevamo che il Milan ha grandi giocatori e così è stata una partita da pari che rispecchia quello che è successo".