Primavera, De Rossi: “Coi ragazzi parliamo di prima squadra come incentivo”

Il tecnico alla vigilia dell'Inter: "C'è un'esigenza di classifica, vogliamo recuperare qualche posizione"

La Roma Primavera domani alle 13 affronta l'Inter dopo esser scivolata al terzo posto (con i nerazzurri secondi). Alla vigilia del match ha parlato il tecnico Alberto De Rossi: "C'è un'esigenza di classifica, vorremo recuperare qualche posizione. Le partite sono tutte difficili, con l'Inter lo sarà ancora di più. Anche col Torino è stata una partita fino all'ultimo secondo in bilico. L'importante è concentrarsi su noi stessi e cercare di essere quelli dell'ultimo periodo. Mi accontenterei di questo. Ultimamente noi abbiamo toccato molto il discorso della prima squadra per dare ai ragazzi un incentivo maggiore. È sotto gli occhi di tutti quello che stanno facendo i nostri ragazzi in prima squadra. È chiaro che la classifica attrae l'attenzione di tutti, questo non è positivo. Direi di rimanere su Roma-Inter, sono due squadre forti che forse si contenderanno almeno i playoff. Con grande rispetto prepariamo bene la gara perché dobbiamo fare grande pressione. L'Inter, come noi, ha grandi giocatori: se lasci un centimetro a questi giocatori risolvono la partita. Servirà grande attenzione e pressione da parte di tutta la squadra".