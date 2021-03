Primavera, De Rossi: “Avremmo dovuto raddoppiare prima”. Zalewski: “Vogliamo il primo posto”

La Roma Primavera vince ancora. Dopo l’1-0 al Bologna, i giallorossi superano 2-0 l’Ascoli e conservano il primo posto in classifica. Soddisfatto Alberto De Rossi e anche Zalewski, oggi al rientro, che ha trovato anche il gol del raddoppio nel finale. Ecco le loro parole.

ALBERTO DE ROSSI A ROMA TV

Soddisfatto?

Avremmo potuto segnare prima il secondo gol, però meglio una sana sofferenza che è importante perché ci aiuterà a crescere. Dalla panchina volevamo stare un po’ più tranquilli, ma non si può mai esserlo con queste partite.

È stata una Roma super offensiva.

Non è detto che mettere più attaccanti garantisca più gol. Abbiamo provato questa disposizione ma, al di là dell’aspetto tattico, se tutti corrono si copre meglio il campo e si fa meno fatica. Con due attaccanti centrali l’area è più presidiata, ma li abbiamo sfruttati poco.

È il terzo cleah sheet consecutivo.

Pur avendo tanti attaccanti, non prendiamo gol perché tutti devono fare il proprio lavoro, coprendo il proprio spazio. Giochiamo con tanti attaccanti perché ne abbiamo molti, vogliamo organizzare una squadra equilibrata.

La sosta arriva al momento giusto?

Mi crea sempre un po’ di noia, anche se sono tanti mesi che i ragazzi sono in campo, il ragazzo predispone il suo corpo a 10-12 mesi e stiamo già oltre. Rischiamo dei problemi fisici, ma sono giovani e i miei ragazzi si riprenderanno.

ZALEWSKI A ROMA TV

Contento per il ritorno al gol?

Sì, è stata una bella partita e sono contento per il gol. Sono felice anche perché restiamo in testa alla classifica.

Forse si doveva chiudere prima

Sapevamo che era una partita dove noi avremmo attaccato, fortunatamente prima della fine del primo tempo siamo passati in vantaggio ed è stato importante perché la partita poteva mettersi male.

Sulle tante sfide ravvicinate.

La nostra mentalità resta sempre la stessa, prima della sosta eravamo in vetta e il nostro obiettivo è sempre quello. Adesso prepareremo la sfida contro il Genoa con l’obiettivo di restare in testa.