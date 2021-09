Primavera, De Rossi: “Anche oggi i cambi hanno fatto la differenza”

Le parole dell'allenatore giallorosso: "Dobbiamo migliorare sotto porta, perché abbiamo creato e non abbiamo raccolto quello che meritavamo"

Redazione

Oggi la RomaPrimavera ha vinto la seconda partita di campionato contro il Sassuolo grazie a un gol di Felix. Al termine della partita ha parlato Alberto De Rossi al sito ufficiale del club:

Sulla gara... "Abbiamo messo nella partita grande intensità. E chi è entrato ha fatto di nuovo la differenza".

Buona la prima in trasferta con il Torino e buona la prima in casa... "Sono state due partite completamente diverse, ma la nostra interpretazione è stata la stessa: grande intensità, grande attenzione e chi è entrato ha fatto la differenza, un'altra volta. Questo la dice lunga sul valore di questo gruppo".

Non le piace parlare dei singoli, ma Satriano sta dimostrando di avere una motivazione, una testa diversa... "No, parliamone, perché sottolineiamo sempre l'importanza di coloro che entrano. Anche a Torino sono stati utili i ragazzi subentrati dalla panchina: sul 2-0 la partita si stava riaprendo e loro, con il terzo gol, hanno placato le velleità dei nostri avversari. Oggi, abbiamo affrontato una squadra molto brevilinea e tecnica, che ci ha messo in difficoltà".

Qual è la cosa che le è piaciuta di più e quale quella su cui dobbiamo ancora migliorare? "Dobbiamo migliorare sotto porta, perché abbiamo creato e non abbiamo raccolto quello che meritavamo: anche nel primo tempo ci eravamo mossi molto bene contro un avversario molto forte. E quando la squadra crea, si sbilancia, attacca, avrebbe bisogno di un premio mentale e anche tattico. Invece, devi sempre stare in pressione alta e le energie vengono meno".

Due partite contro due squadre difficili e zero gol subiti. "Questo è un altro aspetto molto importante, su cui lavoriamo sempre: non c'è fase offensiva, se non c'è fase difensiva. E la stanno facendo tutti. I due quinti - due 2004 - devono farsi tutta la fascia e non è facile. Devono dare sempre la copertura, e attaccare. Questo rappresenta un grande dispendio di energie, a cui tutta la squadra sta sopperendo".

Le parole di Satriano

Al termine del match anche l'attaccante giallorosso Antonio Satriano ha commentato la gara ai media giallorossi.

La Roma riesce a interpretare bene le gare... "Sì, le prepariamo bene, curiamo ogni minimo dettaglio per affrontare qualsiasi avversario. Abbiamo fatto una grande prova. Abbiamo sofferto un po', ma abbiamo portato via i tre punti".

Il tuo ingresso in campo è stato decisivo... "Penso che entrare dalla panchina sia fondamentale: porti forze fresche e, con la tua aggressività, lanci un messaggio positivo a tutta la squadra".

Cosa ti chiede il mister? "Mi dice di stare tranquillo, perché sa che per me non c'è alcuna differenza tra il partire titolare e il subentrare dalla panchina. Quando entro, do sempre il massimo e provo a fare del mio meglio".

A Roma sembri più a tuo agio: è solo un'impressione? "L'anno scorso ho avuto tanti problemi che mi hanno aiutato a crescere. Quest'anno invece sto bene, mi sento in forma".