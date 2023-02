Primavera, Bologna-Roma 3-2: giallorossi in 9, i rossoblù rimontano

Nel match valido per la 19esima giornata di campionato, la RomaPrimavera affronta il Bologna. La squadra di Guidi occupa attualmente il primo posto della classifica con 35 punti e sono reduci dalla vittoria contro il Cesena per 2-1. I rossoblù, ottavi con 28 punti, cercano di proseguire la striscia di risultati positivi e lottano per raggiungere la zona playoff. I giallorossi passano subito in vantaggio con il gol di Falasca che va a rete su calcio di punizione, il raddoppio arriva al 28' grazie ad un contropiede di Pagano. La squadra di Vigiani reagisce e al 38' Stivanello insacca dopo l'espulsione di Chesti che aveva lasciato la Roma in 10. Il primo tempo si conclude con la squadra di Guidi in vantaggio di una lunghezza, ma alla ripresa il Bologna trova il gol del pareggio grazie alla rete di Pyythia. Al recupero del secondo tempo, i giallorossi si trovano in 9 a causa dell'esclusione di Faticanti e non riescono a mettere al sicuro il risultato. Allo scadere, il gol di Urbanski porta in vantaggio la squadra di Vigiani che chiude 3-2 la partita dopo una bella rimonta.