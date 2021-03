Beffa Roma Primavera, Flamingo risponde a Providence dopo due minuti. Col Sassuolo finisce 1-1

Beffa per la Roma Primavera, che alle 13 allo stadio Tre Fontane ha affrontato il Sassuolo. I ragazzi di Alberto De Rossi trovano il secondo pareggio consecutivo in campionato dopo quello della scorsa giornata contro la Sampdoria. I giallorossi trovano il vantaggio con Providence su rigore, ma due giri d’orologio più tardi si fanno sorprendere su calcio d’angolo incassando la rete del pareggio di Flamingo. Tante occasioni nel finale per la Roma, che però non riesce a riportare il vantaggio. I giallorossi rimangono comunque primi in classifica, ma si fanno accorciare dalla SPAL, in attesa della partita di domani dell’Inter, a soli 4 punti di distanza.

Cronaca

Secondo tempo

90′ + 6′ – Natilla dice che basta così: triplice fischio. Il capitano giallorosso si lamenta con l’arbitro perché nel momento in cui il direttore di gara ha deciso di terminare la partita un compagno stava per calciare in porta, dopo che Providence aveva svirgolato in area.

90′ + 4′ – Morichelli non ce la fa: Tomassini entra al suo posto.

90′ + 1 – La Roma non vuole il pareggio e in questo recupero spinge per ritrovare il vantaggio. Feratovic prova il tiro dalla distanza che però finisce tra le braccia di Vitale.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

90′ – NOOOOO!!! Satriano di testa da dentro l’area piccola va alla conclusione in porta, ma Vitale con grandi riflessi la leva da sotto la traversa e manda la palla in calcio d’angolo.

87′ – Providence fa partire un cross basso ma Tall in area colpisce malissimo il pallone. Nel mentre il Sassuolo sostituisce Paz per Uni.

82′ – Ammonizione per Tall.

80′ – Arriva un’altra sostituzione: esce Darboe ed entra Satriano.

78′ – Retropassaggio rischioso di un difensore neroverde, Tall si avventa sul pallone ma Vitale lo anticipa all’ultimo. Poi non riesce a frenare la corsa e fa fallo sullo stesso portiere. Entra lo staff sanitario per medicare il giocatore, che rimane a terra.

76′ – Feratovic prova il tiro dal limite dell’area che però finisce di molto sopra la traversa.

75′ – Providence si libera degli avversari e si fa vedere da Bamba, che prontamente cambia fascia per servire il compagno. Il passaggio però è troppo potente e Providence non riesce a far suo il pallone.

73′ – Sostituzione per il Sassuolo: esce dal campo Aucelli, ammonito, ed entra Florentine. C’è spazio anche per un altro cambio: Karamoko entra per Samele.

68′ – NOOOOO! Il Sassuolo riporta la parità sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Marginean colpisce la palla di testa per un assist per Flamingo, che, anche lui di testa, realizza la rete.

66′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! Providence realizza il tiro dagli undici metri!!! Vitale era arrivato sul pallone ma non è riuscito a evitare la rete. Grandissima prestazione del francese che dopo qualche minuto dall’ingresso in campo ha stravolto la partita, facendo tutto da solo.

66′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Sulla fascia Providence sinistra brucia tutti i giocatori del Sassuolo, partendo dalla metà campo giallorossa. Flamingo lo atterra quindi in area, ammonizione per il neroverde. Providence si incarica della battuta del calcio di rigore.

63′ – Primi cambi per il Sassuolo: esce Saccani per fare spazio a Pinelli, mentre Manara lascia il posto a Michael. Anche la Roma sostituisce Ciervo per Providence.

59′ – Giallo per Milanese, che blocca la ripartenza di Saccani.

59′ – Velo di Milanese che lascia il pallone a Tall. Il giallorosso anticipa il difensore avversario e di sinistro va alla conclusione: bravo Vitale a metterla in calcio d’angolo.

57′ – Ciervo si porta sul fondo e la mette sul primo palo dove c’è Tall, che però non riesce a trovare l’impatto col pallone. Vitale para.

55′ – Manara in area fa partire un destro, dall’altezza del dischetto del rigore, che però non esce in modo potente. Boer si oppone e salva la porta.

53′ – Milanese prova una conclusione complicata: Darboe la mette in area per il numero 10 giallorosso che prova il destro al volo. Finisce sull’esterno della rete.

50′ – Fallo di Podgoreanu, che carambola addosso a Piccinini e Saccani. Ha la peggio quest’ultimo, perché mentre cade il giallorosso inavvertitamente tocca il petto con i tacchetti. Il gioco si interrompe per qualche minuto per permettere la ripresa del neroverde.

49′ – Si intensifica la pioggia: ora al Tre Fontane c’è un autentico diluvio.

46′ – Comincia il secondo tempo. Primo cambio per la Roma: esce Vetkal, al suo posto entra Bamba.

Primo tempo

45′ + 1 – Duplice fischio, finisce a reti bianche il primo tempo.

45′ – L’arbitro assegna un minuto di recupero.

44′ – Manara manda il pallone in fallo laterale: Artioli è a terra dolorante. La Roma quindi consegna di nuovo il pallone agli avversari.

43′ – Possesso palla della Roma che prova a trovare degli spazi liberi. Più volte viene chiamato in causa Boer per far ripartire la manovra, ma il Sassuolo tiene strette le linee.

40′ – L’arbitro ferma il gioco, Marginean è a terra dolorante per aver preso un colpo sul volto. Entra lo staff medico per medicarlo, quindi esce dal campo.

38′ – Prima ammonizione della partita ad Aucelli, del Sassuolo. Prima il neroverde era riuscito a recuperare il pallone, perso subito dopo sull’anticipo di Tripi che era pronto a ripartire. Aucellii ferma così irregolarmente il giocatore della Roma.

35′ – Di nuovo Roma vicinissima al vantaggio. Tripi carica il tiro da fuori area che viene deviato da un neroverde. Il pallone fortuitamente, sul rimpallo, finisce sulla testa di Darboe che a pochi passi dalla porta la mette di pochissimo sopra la traversa.

33′ – NOO! Roma a un passo dal vantaggio: Podgoreanu con un bel cross di destro a qualche metro dal vertice destro dell’area la mette dentro, dove ad aspettare la sfera c’è Tall. Il giallorosso arriva in tempo sul pallone ma l’impatto con lo stesso non è dei migliori e così Vitale para senza problemi.

27′ – Ciervo si mette in proprio, con un doppio passo, e si porta dentro l’area di rigore. Invece di un cross, col mancino colpisce male e va direttamente al tiro, alto. Si scusa subito con i compagni, in particolare Tall, che aspettava l’assist in area.

23′ – Marginean fa partire un destro dalla distanza, provando direttamente la conclusione in porta. Ma Boer non si fa trovare impreparato e fa suo il pallone senza preoccupazioni.

20′ – Brivido per la Roma: Paz si smarca dei difensori giallorossi e si porta sul fondo, dove fa partire un cross teso per Manara che per qualche centimetro non trova l’impatto con il pallone. Ma c’è una deviazione di un giocatore della Roma, sarà calcio d’angolo.

13′ – Occasionissima per la Roma! Milanese porta il pallone dentro l’area, sul filo della linea di fondo, e la mette al centro per Podgoreanu che a botta sicura, di sinistro, va alla conclusione. Vitale coi riflessi pronti ci mette il piede e salva il risultato. Prima vera occasione per i giallorossi.

9′ – NOO! Vetkal dal limite dell’area di rigore era pronto a tirare, quando Saccani lo anticipa all’ultimo momento levandogli la sfera. Il giallorosso, quindi, tocca involontariamente l’avversario e l’arbitro chiama fallo.

7′ – Prima occasione per la Roma con Ciervo che viene servito in area di rigore: il giallorosso non si accorge di essere da solo e di fretta prova la conclusione di testa. Debole, il pallone viene bloccato dal portiere.

4′ – Calcio di punizione da una distanza notevole per il Sassuolo: cross morbido in area, Feratovic di testa allontana il pericolo

1′ – Subito prima occasione per i neroverdi che si rendono pericolosi: Manara va alla conclusione con un destro al volo in area. La sfera non centra lo specchio della porta.

1′ – Fischio d’inizio: comincia Roma-Sassuolo!

TABELLINO

Roma-Sassuolo 0-0

Roma (3-4-3): Boer; Codou, Morichelli (94′ Tomassini), Feratovič; Vetkal (46′ Bamba), Tripi, Darboe (80′ Satriano); Milanese; Podgoreanu, Tall, Ciervo (Providence).

A disp.: Megyeri, Vicario, Bianchino, Tahirovic, Patrik Ngingi, Logrieco, Faticanti, Mastrantonio.

All.: De Rossi.

Sassuolo (4-3-1-2): Vitale; Saccani (63′ Pinelli), Piccinini, Flamingo, Ranem; Yeferson Paz (87′ Uni), Mărginean, Artioli; Manara (63′ Michael); Samele (73′ Karamoko), Aucelli (73′ Florentine).

A disp.: Zacchi, Arabat, Abubakar, Ripamonti, Mattioli.

All.: Bigica.

Arbitro: Natilla.

Assistenti: Parisi – Colavito

Marcatori: 66′ Providence rig. (R), 68′ Flamingo (S)

Ammoniti: Aucelli (S), Milanese (R), Flamingo (S), Tall (R)

Espulsi: –

Claudia Belli