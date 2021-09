Alberto De Rossi: “Dobbiamo essere presenti in campo come nelle prime due gare”

Le parole dell'allenatore: "“È una squadra diversa da quelle affrontate finora, bisognerà essere pronti ad organizzarci bene perché il Milan è completo, ha perso di poco e forse una delle due partite immeritatamente"

Domani alle 11, la Roma Primavera sfida il Milan per la terza giornata del campionato. Il Alberto De Rossi ha presentato la sfida alla vigilia ai canali di Roma Tv+: “Dobbiamo affrontare il Milan con tutte le insidie del caso perché è una squadra che abbiamo apprezzato contro il Liverpool in Youth League. E’ in crescita e nelle due precedenti ha giocato da protagonista. Dobbiamo essere presenti in campo come nelle prime due”.