Trigoria, torello e tattica nella seduta odierna. Individuale per Karsdorp e Perotti

Maturato il pareggio casalingo contro la Juventus, la Roma prosegue gli allenamenti in vista della trasferta alla Dacia Arena contro l’Udinese di Luca Gotti. Terzo giorno di lavoro per gli uomini di Fonseca, che hanno bisogno di portare a casa i primi tre punti stagionali per rialzarsi in campionato. Mentre gli ultimi giorni di mercato riserveranno novità per il club di Friedkin, la Roma sul campo friulano dovrà contenere la voglia di rivalsa dei bianconeri, fermi ancora a zero punti in classifica dopo le sconfitte contro Verona e Spezia.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

Rick Karsdorp: problema muscolare, in dubbio per l’Udinese

ALLENAMENTO

Riscaldamento, torello e tattica: questa la seduta odierna della squadra giallorossa agli ordini di Paulo Fonseca e del suo staff. In gruppo anche Kumbulla, che nel pomeriggio ha svolto la conferenza stampa di presentazione. Lavoro individuale per Perotti e Karsdorp. Domani la squadra scenderà in campo alle 13.30 per la rifinitura.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese avanti con la difesa a tre e con il pacchetto arretrato che ha fatto vedere buone cose contro la Juventus. Sulle fasce inamovibile Spinazzola a sinistra e anche Santon a destra, visto l’impatto non ottimale di Bruno Peres nello spezzone di gara di domenica. Cerniera a due di centrocampo che potrebbe rivedere Pellegrini e l’insostituibile Veretout. In appoggio a Dzeko ci saranno Pedro e Mkhitaryan.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.