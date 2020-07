Trigoria, rifinitura tattica in vista dell’Inter: Smalling in gruppo, out Zaniolo

Ultimo giorno prima del grande match. La Roma a Trigoria ha svolto oggi il lavoro di rifinitura in vista dell’Inter, dopo la buona notizia di ieri del ritorno in gruppo di Smalling. Quella brutta è invece rappresentata dallo stop di Zaniolo, che salterà la sfida con i nerazzurri. L’obiettivo di Paulo Fonseca è quello di riuscire a battere, per la prima volta in questo campionato, una squadra posizionata meglio in classifica, oltre a centrare la quarta vittoria consecutiva dopo le ultime buone uscite contro Parma, Brescia e Hellas Verona. Appuntamento allo stadio Olimpico domani sera alle 21.45.

INDISPONIBILI

Antonio Mirante: risentimento al polpaccio sinistro, da valutare per l’Inter

Federico Fazio: contusione alla caviglia sinistra, da valutare per l’Inter

Davide Santon: lesione muscolare al polpaccio sinistro, out circa 10 giorni

Nicolò Zaniolo: risentimento al polpaccio sinistro, out contro l’Inter

ALLENAMENTO

Lavoro di rifinitura in vista dell’Inter di Conte. Seconda seduta consecutiva con il gruppo per Smalling, ormai pienamente recuperato. Non si è allenato Zaniolo per un risentimento al polpaccio accusato ieri. Gli esami strumentali hanno evidenziato un affaticamento e il numero 22 non sarà disponibile contro i nerazzurri. I giallorossi hanno svolto un lavoro quasi esclusivamente di natura tattica.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Inter Fonseca continua con la difesa a tre. Pau Lopez rimane a difesa dei pali. Il trio alla sua copertura verrà formato da Smalling, Mancini e Ibanez. L’inglese dovrebbe partire titolare, ma nel caso in cui il tecnico portoghese non volesse rischiarlo, giocherà Cristante. A centrocampo Veretout e Diawara per la diga centrale, con Bruno Peres e Kolarov , in vantaggio su Zappacosta e Spinazzola, sulla fascia destra e sinistra. In avanti la coppia Mkhitaryan–Pellegrini alle spalle di Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.