Trigoria, studio in sala video e lavoro sul recupero palla in inferiorità numerica

La Roma continua la preparazione in vista del big match di domenica sera (ore 20.45), in programma all’Olimpico contro la Juventus. Fonseca potrà contare in difesa su Marash Kumbulla e in attacco su Edin Dzeko, dopo l’auto-esclusione di Verona. La sconfitta a tavolino impartita dal Giudice Sportivo ha bloccato i giallorossi a zero punti, che proveranno in tutti i modi a risalire la china e fare un bel regalo di compleanno a Francesco Totti: la bandiera giallorossa spegnerà domenica 44 candeline. Per l’occasione saranno presenti allo stadio Dan e Ryan Friedkin (oltre a mille tifosi), dopo aver fatto ritorno dal viaggio a Montecarlo.

INDISPONIBILI

Federico Fazio: distorsione alla caviglia, da valutare

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Diego Perotti: lesione muscolare alla coscia, circa tre settimane di stop

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

ALLENAMENTO

Ultimo allenamento, prima della rifinitura di domani. Gli uomini di Fonseca si sono soffermati circa un’ora in sala video per uno studio sulla squadra ora allenata da Pirlo. Poi l’allenamento sul campo, con la squadra che ha svolto lavoro atletico alcuni esercizi sul recupero palla in inferiorità numerica.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro la Juventus Fonseca confermerà probabilmente il 3-4-2-1 visto nell’ultima parte della scorsa stagione e con il Verona al Bentegodi. In porta verrà riproposto Mirante, in difesa possibile esordio di Kumbulla (sulla sinistra), affianco a Mancini e Ibanez. In mezzo al campo ballottaggio Diawara-Cristante per occupare il posto vicino a Veretout, sugli esterni Karsdorp, più di Bruno Peres, e Spinazzola. Pedro e Mkhitarya davanti davanti a Dzeko, unica punta.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.