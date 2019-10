Trigoria, rifinitura in corso: riscaldamento, torelli e tattica – LIVE – FOTO

La Roma torna in modalità Europa e lavora per preparare la sfida di Europa League contro il Wolfsberger. I giallorossi affronteranno il club austriaco domani alle 18.55. Oggi, come di consueto, la prima parte di allenamento è stata aperta alla stampa. Non saranno della partita Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan, mentre Fonseca può sorridere per il ritorno di Davide Zappacosta.

INDISPONIBILI

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, out 3 settimane.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11:15 – Squadra impegnata nel classico torello. Finisce il tempo a disposizione dei giornalisti presenti per osservare la seduta di allenamento.

Ore 11:13 – I giallorossi eseguono scatti brcvi sui 10 metri

Ore 11:10 – Gruppo impegnato negli esercizi di skip alto. Presente il ds Petrachi che ha avuto un colloquio con Fonseca al centro del campo.

Ore 11.00 – La squadra giallorossa è entrata in campo per iniziare l’allenamento che inizia con il riscaldamento, giri di campo.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Wolfsberger Fonseca pensa a qualche cambio di formazione. Recuperato Spinazzola, si è fermato per infortunio Pellegrini, out 2 mesi. Pastore è pronto a giocarsi le sue chance da titolare, mentre è possibile l’impiego del primo minuto di Nikola Kalinic per far rifiatare Dzeko. In difesa, spazio alla coppia Fazio-Jesus che sostituirà il duo Smalling-Mancini.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, KluiverT; Dzeko