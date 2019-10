Trigoria, seduta tattica senza nazionali. Differenziato per Florenzi, Perotti, Under e Mkhitaryan

Secondo allenamento della settimana per la Roma, che ieri è tornata a Trigoria. Assenti tutti i nazionali, il resto del gruppo ha iniziato a lavorare in vista della partita contro la Sampdoria. Da oggi Diawara torna per le prime sedute di fisioterapia, mentre Florenzi, Under, Perotti e Mkhitaryan sono quelli più vicini al rientro: possono essere convocati dopo la sosta, le loro condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Anche oggi assente Dzeko, che godrà dell’ultimo giorno di riposo dopo l’intervento allo zigomo.

INDISPONIBILI

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, rientro nella seconda metà di ottobre.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto dopo la sosta.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto dopo la sosta.

Alessandro Florenzi: sindrome influenzale, rientro dopo la sosta.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, out 1 mese.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

L’ALLENAMENTO

Squadra di nuovo al lavoro senza nazionali: dopo un torello iniziale, i giallorossi si sono focalizzati sulla tattica. Allenamento differenziato per Florenzi, Perotti, Under e Mkhitaryan: il capitano sta recuperando dalla sindrome influenzale e nei prossimi giorni tornerà a lavorare con il gruppo. Cetin ha ricominciato ad allenarsi con i compagni.. Terapie e lavoro individuale per Zappacosta, Diawara e Pellegrini, mentre Dzeko è ancora a riposo dopo l’intervento per la riduzione della doppia frattura dello zigomo destro.

CONVOCATI CON LE NAZIONALI

Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo (ITALIA)

Aleksandar Kolarov (SERBIA)

Pau Lopez (SPAGNA)

Justin Kluivert (OLANDA UNDER 21)

Daniel Fuzato (BRASILE UNDER 23)