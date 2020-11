Trigoria, Smalling si allena ancora a parte: il Parma è più lontano

La Roma continua a lavorare a Trigoria. A due giorni dalla sfida contro il Parma la squadra di Fonseca è scesa in campo per il penultimo allenamento della settimana. Domenica la partita contro Gervinho e Liverani (alle 15 allo stadio Olimpico). Il tecnico portoghese è alle prese con i tanti assenti: Dzeko, Pellegrini, Fazio, Kumbulla e Santon sono tutti in quarantena. Smalling ha i postumi di una forte intossicazione alimentare e anche oggi si è allenato a parte.

INDISPONIBILI

Chris Smalling: forte intossicazione alimentare, in dubbio per il Parma.

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a dicembre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

Davide Santon: infortunio al flessore della coscia sinistra, out circa un mese, e positivo al coronavirus

Edin Dzeko: positivo al coronavirus, in quarantena

Federico Fazio: positivo al coronavirus, in quarantena

Lorenzo Pellegrini: positivo al coronavirus, in quarantena

Marash Kumbulla: positivo al coronavirus, in quarantena

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – A parte i positivi al coronavirus fermi in quarantena, tutti in gruppo tranne Smalling: l’inglese è ancora alle prese con i postumi dell’intossicazione alimentare. Per lui lavoro individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

In porta torna Mirante, in difesa Mancini, Cristante e Ibanez se Smalling non dovesse recuperare. A centrocampo Veretout con Villar o Diawara (oppure Cristante se ci fosse il difensore inglese), visto che Pellegrini è in quarantena. A destra Karsdorp in vantaggio su Peres, a sinistra Fonseca recupera Spinazzola. Davanti Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral. Dzeko è out.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Mayoral.