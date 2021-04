Trigoria, Smalling e Mkhitaryan ancora a parte. Out anche El Shaarawy

Secondo giorno di allenamento per la Roma, in vista della partita di Europa League con l’Ajax in programma il prossimo 8 aprile. La squadra giallorossa si è presentata questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida d’andata dei quarti di finale contro i lancieri. Fonseca perde El Shaarawy, che a Sassuolo ha riportato una lesione al flessore destro.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a fine aprile

Henrikh Mkhitaryan: lesione al soleo destro, rientro a metà aprile

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, in dubbio per l’Ajax

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

Stephan El Shaarawy: lesione al flessore destro, out 2-3 settimane

CRONACA ALLENAMENTO

Dopo lo scarico effettuato ieri, la squadra è tornata a lavorare in gruppo unico per preparare la sfida di Amsterdam. Fonseca perde El Shaarawy per almeno due settimane. L’attaccante ha riportato una lesione al flessore destro e ha lavorato a parte. Continuano con il lavoro individuale anche Smalling, Mkhitaryan, Kumbulla e Zaniolo.

PROBABILE FORMAZIONE

Recuperi di spessore per Fonseca in vista del match dell’Amsterdam Arena: rispetto alla gara con il Sassuolo riprendono il loro posto nell’undici titolare Villar, Ibanez e soprattutto Veretout, in campo dal 1′ dopo oltre un mese. Confermato Pau Lopez in porta, straordinari per Cristante nonostante la condizione non ottimale. Pellegrini riprenderà posto sulla trequarti, con Pedro al suo fianco. Il centravanti sarà Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.