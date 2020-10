Trigoria, Smalling a parte per infortunio. Nazionali in gruppo, ancora out Karsdorp

La Roma si allena per la prima volta a pieno regime dopo la sosta delle nazionali. Tornano in gruppo i vari Dzeko, Pellegrini, Spinazzola, Kumbulla e Mkhitaryan (Cristante e Mancini lo avevano fatto ieri), mentre lavora a parte Smalling per un infortunio al ginocchio sinistro che lo terrà fuori contro il Benevento. Domani la rifinitura e la conferenza stampa del tecnico per provare a sciogliere gli ultimi dubbi.

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al Coronavirus, in quarantena

Rick Karsdorp: problema muscolare, da valutare

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Chris Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro, out con il Benevento

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

ALLENAMENTO

La squadra si è allenata agli ordini di Fonseca sul Campo Testaccio. Gruppo al completo per il tecnico lusitano che ha potuto riaccogliere così i nazionali rientrati dagli impegni con le rispettive rappresentative. Ancora lavoro a parte per Karsdorp e per Chris Smalling, che ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Out per la positività al Covid Amadou Diawara.

PROBABILE FORMAZIONE

Con il forfait di Smalling, Fonseca potrebbe confermare la formazione vista a Udine, nell’ultimo match prima della sosta. Unico ballottaggio a destra, dove Peres insidia Santon.

(3-4-2-1) Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.