Trigoria: sessione video, esercizi di rapidità e tattica nella seduta mattutina

La Roma, dopo il successo esterno contro il Lecce, è già al lavoro per preparare la sfida di Europa League contro il Wolfsberg. I giallorossi affronteranno il club austriaco giovedì alle 21:00, con entrambe le squadre che guidano il girone a quota 3 punti. Non sarà della partita Lorenzo Pellegrini, operato questa mattina per una frattura al quinto metatarso del piede destro. Il centrocampista giallorosso sarà out per due mesi.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: lesione di secondo grado al soleo del polpaccio sinistro, out 3-4 settimane.

Diego Perotti: lesione miotendinea al retto femorale sinistro, out 2 mesi.

Cengiz Under: infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, out 5 settimane.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro

L’ALLENAMENTO

La Roma ha dedicato la prima fase dell’allenamento ad una sessione video utile a capire gli errori commessi nel match contro il Lecce. Successivamente sono stati svolti esercizi in palestra, attività muscolare e poi un focus sulla rapidità di movimento con scatti brevi e cambi di direzione. Infine, prima della partitella, parte tattica e torello tra i giocatori giallorossi.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Wolfsberg, Fonseca pensa a qualche cambio di formazione dopo il susseguirsi degli impegni tra campionato e Europa League. Recuperato Spinazzola, si è fermato per infortunio Pellegrini, out 2 mesi. Pastore è pronto a giocarsi le sue chance da titolare, mentre è possibile l’impiego del primo minuto di Nikola Kalinic per far rifiatare Dzeko. In difesa, spazio alla coppia Fazio-Jesus che sostituirà il duo Smalling-Mancini.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez – Florenzi, Fazio, Jesus, Spinazzola – Cristante, Diawara, Zaniolo, Pastore, Kluivert – Dzeko