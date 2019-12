Trigoria, sessione video e parte tattica: Smalling in gruppo

La Roma scende in campo alla vigilia della gara contro la Fiorentina. Gli uomini di Fonseca si sono ritrovati a Trigoria per ultimare il lavoro in vista della delicata sfida del Franchi. L’ultimo match prima della sosta, con i giallorossi che cercano tre punti importanti per la zona Champions League. Torna in gruppo Chris Smalling. Zappacosta, Cristante, Mirante e Pastore lavorano a parte.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 3-4 mesi.

Antonio Mirante: trauma diretto alla spalla destra. Recupero da valutare.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020.

Chris Smalling: trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro, stop da valutare.

ALLENAMENTO

Ore 11.00: il gruppo è stato impegnato inizialmente in una sessione video, salvo poi scendere in campo per l’attivazione muscolare con giri di campo ed esercizi su scatti e cambi direzione. Successivamente Fonseca si è concentrato sulla parte tattica in vista del match in programma domani sera

PROBABILE FORMAZIONE

Justin Kluivert potrebbe non partire dall’inizio, con Diego Perotti favorito sull’out di sinistra. In difesa torna dopo la squalifica Gianluca Mancini, in coppia con Federico Fazio. Sulla destra probabile l’impiego di Florenzi al posto di Spinazzola

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.