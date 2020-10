Trigoria, seduta tecnico-tattica ad alta intensità per il gruppo

Settimana particolare quella che porterà la Roma all’impegno con il Benevento in programma domenica sera. Dopo il giro di tamponi e il caso di positività di Diawara, Fonseca è tornato con il gruppo sui campi di Trigoria per lavorare in vista del ritorno della Serie A e soprattutto in vista di riavere il gruppo al completo con il ritorno dei nazionali.

INDISPONIBILI

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, sei mesi di stop

Rick Karsdorp: problema muscolare, da valutare

Amadou Diawara: positivo al Coronavirus

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Seduta iniziata con l’attivazione muscolare in palestra per circa venti minuti. In seguito tutti sul Campo C agli ordini di Paulo Fonseca. Allenamento lungo incentrato sul lavoro tecnico e sugli esercizi di velocità. Nel finale solita parte tattica.

CONVOCATI IN NAZIONALE

Kumbulla (Albania)

Mkhitaryan (Armenia)

Dzeko (Bosnia)

Mancini (Italia)

Spinazzola (Italia)

Cristante (Italia)

Pellegrini (Italia)

Calafiori (Italia Under 20)