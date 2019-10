Trigoria, seduta tattica e sala video in vista dell’Udinese. Under in gruppo

La Roma in campo per l’ultimo allenamento prima della sfida di domani sera contro l’Udinese. Rifinitura iniziata alle 11, con partenza nel pomeriggio alle 17.45. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Milan all’Olimpico, i giallorossi cercano continuità dal punto di vista tattico e di risultati. Servono tre punti per restare vicini alla zona Champions. In gruppo Cengiz Under, che tornerà tra i convocati proprio per il match alla Dacia Arena.

INDISPONIBILI

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 1 mese.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro da valutare.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Nikola Kalinic: lesione di primo grado al collaterale mediale, out 2 mesi.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

Juan Jesus: fastidio muscolare alla nostra sinistra, stop da valutare.

L’ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta di rifinitura è cominciata in sala video. Subito dopo, i giallorossi sono scesi in campo per focalizzarsi sul lavoro atletico e sul lavoro tattico. Diawara, Zappacosta, Pellegrini e Mkhitaryan continuano il loro percorso di recupero. out Jesus per un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese, Fonseca riavrà a disposizione Under che probabilmente partirà dalla panchina con Perotti titolare sulla fascia sinistra. Tornano in campo dal primo minuto Florenzi, dopo l’esclusione con il Milan, e Kluivert che ha saltato il match di domenica per l’espulsione rimediata negli ultimi minuti contro la Samp.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko.