Trigoria, seduta divisa tra parte atletica e tattica: Dzeko e Cristante in gruppo

La Roma è scesa in campo questa mattina per la rifinitura in vista della partita di domani con la Sampdoria. Pochi dubbi per Paulo Fonseca, che ha recuperato Perotti ma dovrebbe definitivamente rinunciare (almeno per questo match) a Dzeko. Mkhitaryan e Under continuano il lavoro a parte sul campo e puntano il rientro nel match di Europa League con il ‘Gladbach. Nessun problema per Cristante che torna a lavorare in gruppo. Alle 17.15 la partenza per Genova.

INFORTUNATI

Cengiz Under: lesione al bicipite femorale della coscia destra, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Lorenzo Pellegrini: frattura al quinto metatarso del piede destro, out 2 mesi.

Henrikh Mkhitaryan: lesione tendinea all’adduttore, rientro previsto tra Borussia Moenchengladbach e Milan.

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Edin Dzeko: doppia frattura dell’arco zigomatico destro, rientro previsto contro il Milan.

Amadou Diawara: lesione menisco mediale ginocchio sinistro, out 1 mese.

CRONACA ALLENAMENTO

La seduta di rifinitura è cominciata in palestra. Successivamente si è passati al lavoro atletico e alla lunga fase tattica in vista del match. Cristante, dopo il lavoro individuale programmato, è tornato regolarmente in gruppo. Dzeko continua a lavorare con la squadra. A parte invece Mhkitaryan e Under, che si sono allenati sul campo. Zappacosta, Diawara, Pellegrini lavorano in palestra.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro la Sampdoria, Fonseca potrebbe non rischiare Dzeko per puntare su Kalinic, nonostante i miglioramenti del bosniaco. Florenzi potrebbe avanzare sulla linea dei trequartisti.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.