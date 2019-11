Trigoria, seduta di scarico per chi ha giocato a Istanbul: in gruppo Florenzi

Dopo il rotondo successo per 3-0 contro l’Istanbul Basaksehir, la Roma è pronta rituffarsi nel campionato. Domenica sera (ore 20:45) i giallorossi faranno visita all’Hellas Verona allenata da Ivan Juric. Un match ostico per gli uomini di Fonseca, chiamati a dare continuità di risultati per mantenersi in zona Champions League.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: botta all’anca, in dubbio per il Basaksehir.

Antonio Mirante: flebite post traumatica al polpaccio.

L’ALLENAMENTO

Ore 11:30 – La squadra come ogni allenamento post partita è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi è sceso in campo a Istanbul, mentre per gli altri seduta completa con riscaldamento, torello a uno e due tocchi e partitella a ranghi ridotti. E’ tornato in gruppo Florenzi, personalizzato per Pastore. Proseguono le terapie di recupero Mirante, Zappacosta e Cristante.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida con l’Hellas Verona, Fonseca opererà qualche cambio. Ballottaggio tra Spinazzola e Santon (molto positivo a Istanbul) per la fascia destra. Confermata la linea mediana. In avanti Under prenderà il posto dello squalificato Zaniolo, mentre al centro ci sarà l’insostituibile Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.