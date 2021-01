Trigoria, scarico programmato per Mkhitaryan e Karsdorp

Secondo giorno di allenamento a Trigoria per la Roma di Paulo Fonseca, concentrata sulla prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma domenica alle ore 12.30. Una gara che può risultare decisiva per il prosieguo della stagione: in caso di vittoria, infatti, la Roma raggiungerebbe i nerazzurri al secondo posto in classifica. I calciatori giallorossi sono chiamati pure ad abbattere il tabù scontri diretti, dopo le sconfitte con Atalanta e Napoli e i pareggi con Milan e Juventus.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra, out con l’Inter

Pedro: sovraccarico al flessore della coscia destra, out con l’Inter

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, in dubbio per l’Inter

Federico Fazio: fastidio al ginocchio, out con l’Inter

Davide Santon: problema muscolare, out con l’Inter

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Fazio, Santon, Pedro, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato individualmente. Scarico programmato per Mkhitaryan e Karsdorp

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta. Davanti a lui il trio formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è ormai una certezza, a sinistra dovrebbe tornare Spinazzola, con Bruno Peres pronto all’uso se le condizioni dell’ex Atalanta non dovessero ancora convincere. A centrocampo ballottaggio Cristante-Villar per affiancare l’inossidabile Veretout; davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.