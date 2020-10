Trigoria, scarico per i titolari di ieri. Karsdorp torna in gruppo

Il giorno dopo la vittoria all’Olimpico contro il Benevento (5-2), la Roma non ha tempo di riposare e mette già nel mirino la sfida di Europa League contro lo Young Boys, in programma giovedì alle 18.55. Non ci sarà Chris Smalling, ancora alle prese con la distorsione al ginocchio, mentre la squadra rimarrà chiusa in isolamento fiduciario fino al giorno della partenza, prevista per mercoledì.

INDISPONIBILI

Amadou Diawara: positivo al coronavirus, in quarantena

Riccardo Calafiori: positivo al coronavirus, in quarantena

Javier Pastore: intervento di artroscopia all’anca sinistra, out fino a metà ottobre

Chris Smalling: lieve distorsione al ginocchio sinistro, out con il Benevento

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a marzo

ALLENAMENTO

Lavoro di scarico per i titolari di ieri sera, dopo un’iniziale seduta di gruppo in palestra. Chi non è ha giocato, invece, è sceso in campo. Tra le novità il recupero in gruppo di Rick Karsdorp, che ha smaltito il problema muscolare di inizio stagione.

PROBABILI FORMAZIONI

Per il tour de force Fonseca potrebbe optare per un rigoroso turnover. Mirante lascerà il posto a Pau Lopez, mentre Bruno Peres è in vantaggio su Santon per la fascia destra. A sinistra sempre Spinazzola, con Calafiori out per Covid. I due centrali saranno invece Kumbulla e Ibanez. A centrocampo respiro per Veretout che verrà rimpiazzato da Villar. Al suo fianco Cristante, dopo la buona prestazione di ieri col Benevento. Trazione offensiva formata da Carles Perez e Mkhitaryan sulle fasce, mentre Pellegrini trequartista agirà alle spalle di Borja Mayoral.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.