Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Spinazzola torna in gruppo

All’indomani della bella vittoria contro il Crotone, la Roma torna a Trigoria per preparare la prossima sfida contro l’Inter, in programma domenica alle ore 12.30. Quello con i nerazzurri sarà a tutti gli effetti uno scontro d’alta classifica, dal momento che gli uomini di Conte, a +3 dalla Roma, si trovano al secondo posto, a una lunghezza di ritardo dal Milan. I calciatori giallorossi, una volta terminato l’allenamento, sono tornati direttamente presso le proprie abitazioni, come previsto dal protocollo casa-lavoro-casa osservato dopo la positività al Covid-19 di Tiago Pinto.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra, out con l’Inter

Pedro: sovraccarico al flessore della coscia destra, out con l’Inter

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, in dubbio per l’Inter

Leonardo Spinazzola: lesione muscolare al flessore della coscia destra, in dubbio per l’Inter

Federico Fazio: fastidio al ginocchio, out con l’Inter

Davide Santon: problema muscolare, in dubbio per l’Inter

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Squadra divisa in due gruppi: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, allenamento sul campo – dopo una prima parte in palestra – per gli altri. Si è rivisto in gruppo Spinazzola, che ha fatto gran parte della sessione di allenamento con i compagni. Con lui anche Dzeko, Pellegrini e Veretout. A Trigoria si è allenato pure Fuzato, rientrato dal prestito.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta. Davanti a lui il trio formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è ormai una certezza, mentre a sinistra verrà riproposto Bruno Peres. A centrocampo ballottaggio Cristante-Villar per affiancare l’inossidabile Veretout; davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.