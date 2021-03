Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Smalling e Reynolds in gruppo

Settimana corta per la Roma di Fonseca dopo la sconfitta all’Olimpico contro il Milan. Subito la seduta a Trigoria per preparare la gara con la Fiorentina in programma al Franchi mercoledì sera. Si rivedono in gruppo Smalling e Reynolds, ancora out Ibanez e Dzeko insieme agli altri lungodegenti.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Roger Ibanez: problema al flessore destro, out con il Fiorentina

Davide Santon: fastidio alla coscia destra, in dubbio per il Fiorentina

Riccardo Calafiori: fastidio al flessore della coscia destra, in dubbio per il Fiorentina

Edin Dzeko: problema all’inguine, da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Consueta divisione post gara tra chi ha giocato e chi non è entrato in campo. Smalling e Reynolds hanno ripreso ad allenarsi in gruppo. mentre Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo hanno lavorato a parte.

PROBABILE FORMAZIONE

Pochi cambi ma tanti pensieri per Fonseca rispetto alla gara con il Milan. Davanti a Pau Lopez dovrebbe ritrovare la titolarità Marash Kumbulla, che potrebbe partire dal primo minuto dopo aver smaltito i postumi del ritorno dall’infortunio. Possibile staffetta sulla trequarti, con Pedro che potrebbe dare un po’ di respiro a uno tra Pellegrini e Mkhitaryan, magari con il 7 spostato a centrocampo e Villar in panchina per un turno di riposo. In avanti Mayoral scelta obbligata.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.