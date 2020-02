Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Prove tecnico tattiche per il resto del gruppo

La Roma torna al lavoro in vista di Cagliari. Dopo la trasferta di Gand che ha permesso ai giallorossi di passare il turno in Europa League, la squadra si è ritrovata alle 12 sui campi di Trigoria per cominciare a preparare la partita di domenica alla Sardegna Arena.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stagione finita.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro nei prossimi giorni (da tre sedute in gruppo).

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

Lorenzo Pellegrini: edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, salterà Gent e Cagliari.

ALLENAMENTO

Ore 12.00 – Lavoro differenziato solito tra chi è sceso in campo ieri e chi è rimasto in panchina o è entrato nel finale. Palestra per i titolari, lavoro in campo soprattutto di gestione della condizione atletica. Attivazione muscolare iniziale, tanto torello per un riscaldamento adeguato e poi prove tecnico tattiche.

PROBABILE FORMAZIONE

A Cagliari Fonseca ritroverà Bruno Peres, che può partire titolare al posto di Spinazzola, ma dovrà fare a meno di Mancini a causa della squalifica, con Fazio che prenderà probabilmente il suo posto. Dopo la panchina con il Gent chance anche per Under, che prenderà il posto di Carles Perez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov, Veretout, Cristante, Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.