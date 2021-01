Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri: nessuna lesione per Santon

Nonostante la vittoria contro la Samp, per la Roma di Fonseca servirà girare subito pagina visto l’imminente impegno dell’Epifania contro il Crotone di Stroppa. Nella seduta di oggi era assente Davide Santon: gli esami non hanno evidenziato lesioni per l’esterno, che ieri ha dovuto dare forfait a pochissimi minuti dalla gara con la Sampdoria. Insieme a lui Ancora a parte Calafiori, Spinazzola, Pedro e Fazio, mentre Mirante ha svolto solo una parte dell’allenamento con il gruppo.

INDISPONIBILI

Riccardo Calafiori: risentimento al flessore della coscia destra, out con il Crotone

Pedro: sovraccarico al flessore della coscia destra, out con il Crotone

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Antonio Mirante: lesione muscolare al flessore della coscia destra, in dubbio per il Crotone

Leonardo Spinazzola: lesione muscolare al flessore della coscia destra, out con il Crotone

Federico Fazio: fastidio al ginocchio, out con il Crotone

Davide Santon: problema muscolare, out con il Crotone

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Consueta divisione in gruppi post partita, con scarico per chi ha giocato ieri. Spinazzola, Calafiori, Fazio, Pedro e Santon hanno lavorato a parte. Mirante parte individuale parte in gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Fonseca schiererà nuovamente Pau Lopez in porta, mentre sulla fascia sinistra dovrebbe confermare Bruno Peres viste le defezioni degli altri. In difesa potrebbe esserci spazio per Kumbulla, che potrebbe far rifiatare uno tra Mancini, Smalling e Ibanez. Sulla destra Karsdorp è ormai una certezza. A centrocampo sempre Villar affiancherà l’inossidabile Veretout, mentre davanti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko, che però potrebbe riposare con Mayoral pronto a partire dall’inizio.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.