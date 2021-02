Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Kumbulla in gruppo

Nessun giorno di riposo nonostante la vittoria contro il Braga. La Roma è infatti chiamata a preparare la sfida di domenica contro il Milan, fondamentale per il prosieguo della stagione. Oggi, alle ore 11, la squadra giallorossa si è ritrovata a Trigoria agli ordini di Paulo Fonseca: l’obiettivo è quello di battere una big della Serie A per la prima volta in stagione.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, out con il Milan

Roger Ibanez: problema al flessore destro, out con il Milan

Davide Santon: fastidio alla coscia destra, in dubbio per il Milan

Riccardo Calafiori: fastidio al flessore della coscia destra, in dubbio per il Milan

Edin Dzeko: problema all’inguine, da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

Solita divisione post gara, con allenamento completo per chi non ha giocato ieri mentre chi è sceso in campo ha svolto una seduta di scarico. Smalling, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo hanno svolto il classico lavoro individuale.

PROBABILE FORMAZIONE

Pochi cambi per Fonseca rispetto alla gara col Braga. In porta verrà confermato Pau Lopez; davanti a lui Mancini, Cristante e Spinazzola, viste le condizioni non ottimali di Kumbulla. Sulle fasce Karsdorp e Bruno Peres, in mediana Villar e Veretout. Tridente d’attacco invece rivoluzionato rispetto alla partita di Europa League: saranno infatti presenti Pellegrini, Mkhitaryan e Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.